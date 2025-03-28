Утратил доверие: Аминова уволили из Минземимущества РТ

По данным издания, соответствующее представление внес прокурор РТ Альберт Суялгуров. Причина отстранения от должности — утрата доверия. Помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова рассказала, что бывший госслужащий занимался предпринимательской деятельностью. Он, как и другие чиновники, был осведомлен о недопущении совмещения бизнеса и госслужбы.

По данным Гайнутдиновой, Суялгуров активно занимался управлением коммерческой организацией. Руководителем компании и ее учредителем выступает мать государственного служащего.

«В условиях возникшего конфликта интересов Аминов намеренно не довел до сведения представителя нанимателя информацию, исключающую заключение и сопровождение им договоров аренды государственного имущества с указанным обществом», — сообщила Гайнутдинова.

По данным издания, задержание Суялгурова состоялось в декабре в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и превышению рабочих полномочий. Следствие считает, что бывший госслужащий при проведении акционов более лояльно относился к некоторым фирмам, с руководителями которых у него были заключены особые нелегальные договоренности. Таких фирм установлено пять. Для некоторых компаний занижали стоимость лотов на аукционах.

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