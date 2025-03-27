Путин одобрил отставку губернатора Куйвашева

Указ об отставке вступает в юридическую силу со дня его подписания. Куйвашев занимал должность главы региона с мая 2012 года. Впоследствии он дважды успешно переизбирался на этот пост, в 2017 и 2022 годах.

Ранее сообщалось, что Путин во время встречи с главой Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему сменить место работы и стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.