Утвержден план подготовки граждан к военной службе на 2023-2024 учебный год в Татарстане

Власти Татарстана согласовали план подготовки граждан к военной службе, сообщает inkazan.ru . Реализовывать план будут в рамках школьной программы в течение учебного года, который начнется 1 сентября 2023 года.

Премьер-министр региона Алексей Песошин подписал соглашение, в рамках которого в школах будут внедрены следующие нововведения: учащиеся 10 классов примут участие в военных сборах. В период с сентября 2023 по июнь 2024 года для всех школьников периодически будут организовывать встречи с военными СВО и ветеранами Афганистана, представителями военкоматов и участниками контртеррористических операций на Северном Кавказе. Также запланировано проведение мероприятия «Авангард» и акции «День призывника».

По основам военной службы будут проводить различные олимпиады и конкурсы. Также школьники примут участие в спортивных мероприятиях. Планируется открытие фестиваля военной песни.

Мальчиков в возрасте 15−16 лет осмотрят доктора. До 31 марта 2024 года проведут специализированные осмотры с целью первичной постановки на воинский учет.