«Увернулся в последний момент»: на пляже в Осинниках мальчик чудом избежал гибели

В социальных сетях появилось сообщение от местной жительницы Осинников, взволновавшее многих пользователей. Женщина рассказала о чрезвычайном происшествии, которое едва не обернулось трагедией на городском пляже, сообщил VSE42.RU .

По словам пользовательницы соцсетей, мальчик, отдыхавший на берегу, оказался в опасной близости от моторной лодки. Ребенок смог вовремя среагировать и увернуться в последний момент, но последствия могли быть катастрофическими. От пережитого шока, как признается автор поста, не могли оправиться ни она сама, ни мальчик.

Когда женщина попыталась сделать замечание находившимся в лодке людям, те отреагировали на замечание агрессивно, а затем ограничились коротким «извините». Горожанка убеждена, что они не осознают всей серьезности случившегося и степени собственной ответственности за жизнь ребенка.

В своем посте она заявила, что намерена обратиться в надзорное ведомство с официальным заявлением и просьбой инициировать проверку по данному факту и установить личности нарушителей. Кроме того, женщина призвала других родителей быть предельно внимательными и не оставлять детей без присмотра в подобных опасных местах.

«Мой ребенок, стоя по пояс, чуть не был сбит одной из моторных лодок», – написала обеспокоенная мама.

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