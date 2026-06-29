В редакцию VSE42.RU обратился возмущенный читатель. Мужчина рассказал о решении суда, которое считает несправедливым. Его супруга, работающая продавцом в крупном продуктовом супермаркете, подверглась нападению прямо на рабочем месте. Обороняясь, женщина сломала нос нападавшей. Как утверждает супруг потерпевшей, на записи с камер видеонаблюдения этого не видно.

По информации собеседника издания, в результате судья назначил продавщице административный штраф в размере 15 тыс. руб.

По данным издания, на опубликованных кадрах видно, как посетительница магазина с семьей сначала набросилась на сотрудницу, которая пыталась защититься. Затем, повалив продавщицу на пол, нападавшая нанесла ей еще несколько ударов по корпусу. После завершения конфликта женщина вернулась и пнула магазинную тележку.

«На видео прекрасно видно, что на работницу магазина напали. Она просто отбивалась как могла, защищая себя», — возмущен читатель.

К заявлению приложена копия судебного постановления, вынесенного мировым судьей Рудничного района. В редакции приняли решение не обнародовать данный документ, поскольку в нем присутствуют персональные данные участников дела.

Ранее сообщалось, что полиция задержала участников потасовки у торгового центра в Сургуте.