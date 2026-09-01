Осень без апатии: нутрициолог рассказала, какой рацион защитит сосуды и нервную систему

Осень, особенно ее начало, традиционно становится испытанием для нервной системы: школьники, студенты и их родители погружаются в водоворот новых графиков, транспортного коллапса и повышенных требований. В этот период, как пояснила семейный психотерапевт и нутрициолог Лариса Никитина в комментарии для Pravda.Ru , особую опасность представляют продукты, которые мы привыкли считать «утешительными» — сладости, выпечка и фастфуд с трансжирами.

По ее словам, они не только не насыщают, но и провоцируют резкие скачки инсулина, запуская процесс гликации, который делает сосуды хрупкими и ускоряет старение организма. На фоне высокого уровня гормона стресса кортизола возникает импульсивная тяга к вредной еде, дающая лишь иллюзорную радость, за которой неминуемо следуют апатия и сонливость.

Раскрывая секреты устойчивости, медик настаивает: в любом приеме пищи, даже самом быстром перекусе, должен присутствовать белок. Традиционное печенье с чаем, которое часто дают детям в лагерях или школах, — наихудший вариант, потому что он не дает ни энергии, ни пользы. Гораздо эффективнее выбрать несладкий йогурт, добавив в него сезонные ягоды или немного меда, а основой рациона должны стать медленные углеводы (цельнозерновой хлеб, крупы) и овощи, богатые клетчаткой. По словам Никитиной, белок должен составлять примерно половину рациона — это строительный материал для клеток и источник долгой энергии. А витамины лучше черпать из свежих фруктов, а не из компотов и морсов, которые, хотя и привычны, но содержат много сахара и мало полезного.

По ее словам, не менее важен и психологический аспект — культура потребления. Еда часто становится главным источником удовольствия в условиях стресса, но спешка за столом мешает мозгу получить сигнал о сытости, из-за чего мы переедаем. Никитина советует уделять внимание сервировке и эстетике, особенно для детей: красиво оформленный завтрак создает позитивный настрой и помогает избежать тревожных мыслей. При этом сладости на голодный желудок категорически не рекомендуются — они вызывают резкие колебания сахара, что только усиливает нервозность, а не успокаивает.

Нутрициолог подчеркнула, что грамотно выстроенное питание в стрессовый период — это не диета, а стратегия выживания. Снизить уровень кортизола, защитить сосуды и сохранить ясность ума можно, если сделать белок и клетчатку основой каждого приема пищи, а сладкое оставить для контролируемых моментов. И, конечно, не забывать о терпении — как к себе, так и к детям, ведь осенью адаптация важна для всех членов семьи.

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