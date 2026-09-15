В ИКИ РАН назвали регионы России, где этой осенью можно увидеть северное сияние

Сезон северных сияний в России начинается: с наступлением длинных ночей у жителей ряда регионов появляется шанс увидеть редкое свечение в небе. Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Сергей Богачев рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», где ждать природное шоу и почему этой осенью его могут заметить даже жители центральной части страны.

Ученый отметил, что само Солнце не учитывает времена года, а осенне-зимний период становится благоприятным для наблюдений только из-за увеличения продолжительности темного времени суток.

«Единственная причина, по которой полярное сияние осенью и зимой видно лучше, — просто более длинные ночи. Летом, даже если оно появляется, небо быстро становится светлым и шансы его увидеть меньше», — объяснил Богачев.

По словам специалиста, лучше всего наблюдать сияние в регионах, где сочетаются два условия: достаточно высокая широта и наличие населенных пунктов, где люди могут зафиксировать явление. Среди наиболее перспективных мест эксперт назвал северо-запад России — Мурманскую область, Архангельскую область, Карелию и район Санкт-Петербурга. Также яркие кадры регулярно поступают из северных районов Сибири, включая территорию возле Норильска.

При этом увидеть северное сияние иногда удается далеко за пределами традиционных «полярных» зон. Во время сильных вспышек на Солнце оно может доходить даже до Москвы и южных регионов России.

Однако жителям крупных городов рассчитывать на яркое зрелище сложнее. Как пояснил ученый, человеческий глаз воспринимает слабое свечение хуже, чем камера смартфона, а городская подсветка и загрязнение воздуха дополнительно мешают наблюдениям.

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«Если вы живете за городом, на даче или в другом темном месте, где хорошо видно обычное звездное небо, шансы заметить сияние значительно выше», — рассказал Богачев.

По словам специалиста, в ближайшие три месяца вероятность увидеть северное сияние сохранится. Причем заранее назвать конкретную дату невозможно: активность Солнца прогнозируется лишь на короткий срок.

«Если кто-то скажет: 15 октября будет сияние — этому верить нельзя. Солнечные вспышки невозможно предсказать настолько далеко вперед», — отметил эксперт.

Обычно первые предупреждения о возможном появлении сияния появляются за несколько дней до события. Однако точное подтверждение приходит примерно за час до начала явления — именно тогда спутники фиксируют приближение солнечной плазмы, которая способна вызвать свечение атмосферы. Специалист посоветовал тем, кто хочет увидеть редкое явление, следить за прогнозами магнитных бурь и быть готовыми выехать за пределы города.

Сентябрьские ночи подарят жителям Подмосковья возможность наблюдать сразу за несколькими планетами без специального оборудования. Лучше всего для таких наблюдений подойдет Сатурн, а позже на небе появятся Марс и Юпитер.