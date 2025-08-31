Узнавали по зубам: Медведев напомнил Мерцу и Макрону события Второй мировой войны

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети опубликовал пост, в котором назвал две плохие для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона новости, сообщило РИА Новости.

Дмитрий Медведев считает, что такими новостями выступают следующие: президент США Дональд Трамп жив, а ВС РФ освобождают новые территории на Украине. По информации издания, автор поста называет канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона двуяйцевыми близнецами.

«В нем Мерц и Макрон называются "двуяйцевыми близнецами" и "редкими уродами". Согласно тексту, один из них "жаждет мести". Другой, "петух", боится хищника у ворот и "шантажирует Трампа президентом России Владимиром Путиным», — сообщило РИА Новости.

Медведев предположил, что политики не извлекли уроки из событий Второй мировой войны. Он напомнил, что в 1945 году некоторых узнавали по зубам. Политик не исключил, что такое может произойти в современное время уже с самим Макроном и Мерцем.

По информации издания, Медведев опубликовал на своей странице в соцсети скрин, в котором и поделился мнением.

Ранее сообщалось, что Медведев раскрыл суть натовизации Австрии.