По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, отказ Австрии от нейтрального статуса грозит фундаментальным пересмотром основ европейской безопасности. Как отмечается в аналитической статье заместителя председателя Совета Безопасности России, принцип постоянного нейтралитета, закрепленный в ключевых документах 1955 года, составляет правовой фундамент австрийской государственности. Его эрозия под предлогом «российской угрозы» и «пошатнувшегося пацифистского консенсуса» разрушает исторические основы послевоенного мироустройства. Об этом сообщает RT.

Он добавил, что процесс натовизации Австрии носит системный характер — с 1990-х годов страна последовательно наращивала военное сотрудничество с альянсом под видом участия в общей политике безопасности ЕС. Статус ключевой транзитной страны для НАТО (более трех тысяч военных транспортов и пять тысяч пролетов авиации в 2024 году) демонстрирует глубокую интеграцию в блоковые структуры. При этом воля большинства граждан, выраженная на выборах, игнорируется: правящая коалиция продвигает пронатовскую повестку, хотя лишь 10% избирателей поддерживают отказ от нейтралитета.

По мнению Медведева, Юридические последствия такого шага будут серьезными. Согласно Венской конвенции о праве международных договоров, односторонний отказ от нейтралитета невозможен без согласия всех держав-гарантов, включая Россию как правопреемницу СССР. Как подчеркивают эксперты, включая экс-главу МИД Австрии, изменение статус-кво требует многостороннего решения.

Он подчеркнул, что геополитические последствия затронут глобальную архитектуру безопасности. Вена рискует утратить статус центра многосторонней дипломатии — размещение штаб-квартир 20 международных организаций, включая ООН и МАГАТЭ, было обусловлено именно ее внеблоковым статусом. Это ставит под вопрос будущее этих структур в Австрии и актуализирует их возможный переезд в страны Глобального Юга.

Военные последствия будут неизбежны: как в случае с Финляндией и Швецией, Россия примет асимметричные ответные меры. Австрийские военные объекты могут стать законными целями для средств поражения ВС РФ, а страна окончательно утратит возможность политического маневрирования. Таким образом, итогом станет не усиление безопасности, а потеря суверенитета, разрушение международного престижа и включение в логику конфронтации, противоречащую национальным интересам Австрии и стабильности в Европе.

Ранее в Госдуме назвали забавной готовность нейтральной Австрии присоединиться к НАТО.