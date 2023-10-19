В 2024 году в Абхазии откроется реконструированный российским инвестором аэропорт

31 декабря 2024 года могут запустить аэропорт, расположенный в столице Абхазии. Об этом проинформировал на пресс-конференции президент республики Аслан Бжания, пишет агентство « РИА Новости ».

На территории Абхазии есть аэропорт, который ранее принимал большое количество людей. С 1993 года он не работает. Здание и близлежащая территория нуждается в проведении реконструкции. Абхазия заключила договор с российской компанией, которая будет осуществлять работы. Название компании будет обнародовано в течение месяца.

Инвестор, кроме реконструкции здания аэропорта, также обязуется отремонтировать дорогу и наладить работу двух подстанций. Ожидается, что летом 2024 году начнутся технические полеты. Несмотря на участие российского инвестора, аэропорт останется государственной собственностью Абхазии.

Ранее секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба рассказал о роли республики в создании русского мира.