Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба заявил, что страна участвует в создании русского мира и является его частью. Об этом сообщает РИА Новости .

Шамба подчеркнул, что отношения России и Абхазии даже после распада СССР остаются близкими и дружественными. Он подчеркнул, что государство и его жители настроены на русский мир и участвуют в его создании. Представитель государства подчеркнул, что жители Абхазии и есть часть русского мира.

По словам секретаря Совбеза, русский язык позволил гражданам Абхазии познать мировую культуру, а также обменяться традициями с Россией. Он заметил, что российская литература в свое время повлияла на многие государства и национальности, а Абхазия всегда привлекала русскую интеллигенцию.