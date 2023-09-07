В 2024 году в Набережных Челнах выпустят первую партию подшипников для нужд КАМАЗа

В Набережных Челнах планируют запустить завод, который будет изготавливать отечественные подшипники, пишет интернет-портал KazanFirst .

Первая партия предназначается для нужд КАМАЗа. Ее планируют выпустить уже в 2024 году. Генеральный директор группы компаний «Далини» Руслан Нигматулин объяснил, почему было принято решение начать сотрудничество именно с КАМАЗом.

«Наш проект охватывает всего лишь 5% российского рынка. Мы начали с КАМАЗа, потому что это понятный, надежный клиент, имеет четкое понимание по количеству производимых машин», - рассказал генеральный директор группы компаний «Далини» Руслан Нигматулин

Спикер Руслан Нигматулин отметил, что компания готова развивать сотрудничество и с другими компаниями. Также директор рассказал, что для изготовления подшипников будут использованы детали китайского производителя.

Китайские партнеры оказывают всестороннюю помощь группе компаний «Далини»: консультируют, делятся собственными разработками. В настоящее время идет обсуждение о приобретении станков для будущего завода и специализированного оборудования.

О планах на будущее спикер Руслан Нигматулин рассказал на российско-китайском форуме «РОСТКИ», который проходит 7 и 8 сентября. Директор отметил важность проведения мероприятий в подобном формате.

«Удобно, что со всеми этими компаниями можно обсудить сотрудничество сразу в одном месте. Когда мы сами ездили в Китай, то за несколько дней не посмотрели и трети тех предприятий отрасли, которые здесь представлены», - рассказал Руслан Нигматулин

Руслан Нигматулин отметил, что во время форума китайские бизнесмены убеждаются, что российские компании – надежные партнеры, которые активно развиваются.