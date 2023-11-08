В 2026 году согласно указу Путина РФ будет праздновать 225-летие со дня рождения Даля

Писатель и этнограф Владимир Иванович Даль играл большую роль в развитии отечественной и мировой культуры. В 2026 году будет 225-летие со дня его рождения. Президент Владимир Путин подписал указ , согласно которому в России пройдет ряд праздничных и культурных мероприятий, приуроченных этой дате.

Президент поручил создать комитет, члены которого будут курировать проведение всех мероприятий. Для начала представители комитета должны составить план празднования. Рекомендовано привлечь к подготовке и проведению все органы РФ на местном уровне и членов местного самоуправления. Указ вступил в силу с даты его подписания - 8 ноября 2023 года.

Ученый Даль изучал русский язык: его особенности, конструкцию и правила. Главным трудом считается словарь русского языка, которым пользуются современные потомки. Работа над ним началась в 1840 году. Этнограф особенно интересовался различием произношения слов в разных регионах РФ.