В Абакане ураган был в июле, а завалы разбирают до сих пор: вывезли 452 грузовика отходов

В Абакане в июле прошел сильный ураган, последствия которого коммунальные службы разбирают до сих пор, сообщает newkhakasiya.online .

В Абакане упало много деревьев, которые устранили сразу с целью освобождения улиц для автомобилей и пешеходов. Много ветвей не сломались полностью, но могут упасть в случае даже несильного ветра. Теперь коммунальные службы перешли к этому этапу работы. Сотрудники срезают ветви кустов и деревьев, чтобы вывезти за пределы города. Было собрано 452 грузовика растительных отходов. Очистка города еще не завершена.

Начальник Управления коммунального хозяйства и транспорта Абакана Александр Дорохов регулярно отчитывается о проделанной работе. В первую очередь коммунальщики работали в тех участках, где рядом находятся школьные и дошкольные учреждения. Кроме ликвидации урагана, собираются косить траву.

1 июля после того, как прошел ливень, коммунальным службам пришлось откачивать воду. Масштаб аварии был такой, что к работе привлекли восемь бригад. Ливневые стоки не выдерживали мощного потока дождевой воды.