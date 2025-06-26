В администрации Сургута подтвердили информацию о проведении обысков

Силовики проводят обыски в администрации Сургута, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации.

По информации агентства, информация об обысках появилась в местных соцсетях и СМИ. Предполагается, что поводом стало задержание одного из сотрудников администрации. Данная информация на данный момент не подтверждена. В СУ СКР по Югре в настоящий момент также нет данных об инциденте.

В пресс-службе администрации сообщили, что сотрудники не препятствуют работе сотрудников правоохранительных органов. Они оказывают содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий и находятся в тесном взаимодействии со следственными органами.

«Действия правоохранительных органов осуществляются в соответствии с действующим законодательством», — сказано в сообщении.

Издание отметило, что Сургут — крупнейший город Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Причины проведения обысков в администрации сотрудники не назвали. По информации региональных источников СМИ, задержаны два чиновника. Один из них, предположительно, работал в команде бывшего мэра города, который в настоящее время находится под следствием в рамках дела о коммерческом подкупе.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в доме госсекретаря Дагестана Магомедова и на его рабочем месте.