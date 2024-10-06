На Украине сожгли портреты Пушкина и Толстого в День учителя

Во время празднования Дня учителя на Украине сожгли портреты известных русских писателей, сообщил в своем Telegram-канале оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий.

Он отметил, что книги сжигали сотрудники «Гончаренко центр», который курирует депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

К публикации блогер прикрепил видео, на котором видно, как сотрудники центра вместе с детьми сжигают мольберты с портретами поэта Александра Пушкина и писателя Льва Толстого. Также «в огне» оказался портрет Федора Достоевского.

Сам Гончаренко* в своих соцсетях подписал видео так: «Пришла пора проститься со всем русским». Позже видеоролик был удален.

Ранее сообщалось, что на Украине в доме у чиновницы и ее сына нашли около $5 млн. В Сети появились кадры, на котором молодой человек на кровати «прощается» со своим богатством. По данным украинской полиции, мать хотела «отмазать» своего сына от службы в армии.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга