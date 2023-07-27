В Африке откроют представительства рейтинговых российских СМИ

О намерениях журналистов Африки и России работать в одном направлении сообщил агентству ТАСС председатель СЖР Владимир Соловьев. Подобное решение – реакция на рекомендацию президента России обеспечить общее медиапространство с целью донесения объективной информации относительно мировой ситуации до аудитории обеих стран. Владимир Соловьев рассказал, что СЖР уже длительное время работает с некоторыми СМИ в африканских странах. В ближайших планах налаживание контактов с Африканской федерацией журналистов, которая входит в Международную федерацию.

Согласно заявлению президента России в ближайшее время в Африке откроют представительства СМИ: ТАСС, «Российской газета», «Россия сегодня», телеканалов «ВГТРК» и «RT». Россия и Африка начнут проведение различных экспериментов и внедрение проектов. Главная задача – достичь активного двустороннего сотрудничества в сфере массовых коммуникаций. Планируется организация общеобразовательных курсов, обмен опыта, прохождение практики. Инновации затронут сотрудников российского СМИ и студентов профильных факультетов, связанных со СМИ.