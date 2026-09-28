Авария на подстанции «Штыково» оставила без воды Владивосток и Артем

Масштабная коммунальная авария произошла в Приморском крае. После отключения подстанции «Штыково» перестали работать сразу несколько насосных станций, из-за чего без холодного водоснабжения остались свыше 140 тысяч жителей Владивостока и Артема.

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, авария на подстанции 110 кВ «Штыково» привела к остановке насосных станций «Новая», «Центральная», «Заречная» и «Подгороденка», которые обеспечивают работу системы водоснабжения Приморского водоканала.

По предварительным данным, без холодной воды остаются жители Артемовского и Владивостокского городских округов — всего более 140 тысяч потребителей. Ход аварийно-восстановительных работ находится на контроле надзорного ведомства.

В прокуратуре также заявили, что будет проведена проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации и обслуживании объектов электросетевого хозяйства.

Из-за перебоев с водоснабжением администрация Владивостока приняла дополнительные меры. Школам рекомендовано сократить продолжительность уроков, а занятия второй смены перевести в дистанционный формат. Детские сады должны заранее уведомить родителей о необходимости забрать детей раньше обычного.

Ранее сообщалось, что после аварии часть жителей Шкотовского округа также осталась без электроснабжения. После проведения восстановительных работ без света продолжают оставаться 158 жилых домов, в которых проживают более 1,1 тысячи человек.

До этого стало известно, как защититься от телефонных мошенников.