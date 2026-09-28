Артем Дзюба остался без клуба: лучший бомбардир России закончит карьеру?

Культура и спорт

Фото: [РФС]

Один из самых известных российских футболистов нападающий Артем Дзюба так и не нашел себе новый клуб. Или же не один клуб не захотел подписывать 38-летнего форварда. С 25 сентября в РПЛ закрылась возможность подписывать свободных агентов, так что до зимы Дзюба точно играть не будет. Это похоже на завершение карьеры, в которой именитый футболист так и не поставил яркую точку, как того ему хотелось.

Карьера и рекорды Дзюбы

Артем Дзюба — воспитанник московского «Спартака». Внимание к себе он привлек сразу — габаритный нападающий (197 см), который неожиданно ловко управляется с мячом. В составе красно-белых он так и не смог окончательно застолбить за собой роль основного форварда, хотя, казалось, несколько раз был к этому близок.

Дзюбу отдавали в аренду в «Томь» и «Ростов», а в 2015 году он перешел в стан заклятого врага «Спартака», в «Зенит». Там поначалу тоже не обошлось без терний. При Роберто Манчини нападающий отправился в аренду в «Арсенал».

В 2018 году Станислав Черчесов взял Дзюбу на чемпионат мира, и там форвард стал одним из главных героев национальной сборной, пробившейся в четвертьфинал. После этого и в «Зените» Сергея Семака его место было незыблемым.

Фото: [РФС]

В 2022 году Дзюба съездил в короткую заграничную командировку в турецкий «Адана Демирспор». Уже через пару месяцев вернулся и подписался с «Локомотивом». Последние два сезона провел в «Акроне», где продолжал забивать и к тому же был дядькой-наставником для молодых тольяттинских футболистов.

За карьеру Дзюба забил 248 мячей — больше всех среди российских футболистов, еще в сезоне 2024/25 побив рекорд Александра Кержакова. Дзюба — рекордсмен и по голам в РПЛ (177), и в составе национальной сборной (31).

Почему «Спартак» отказался от Дзюбы

Еще по ходу прошлого чемпионата Дзюба начал говорить о том, что хотел бы завершить карьеру в «Спартаке» — красиво закольцевать историю. Летом разговоры о возможном возвращении в стан красно-белых стали регулярными. Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, признался, что переход был более реален. Более того, высшее руководство «Спартака» и собственники из «Лукойла» не возражали против перехода.

Фото: [ФК «Спартак»]

По словам Гольдмана, его единственным противником был спортивный директор Франсис Кахигао. Впрочем, бывший тренер сборной России Игорь Корнеев уверен, что дело не в строптивом испанском функционере и вообще не в ком-то персонально. Просто Дзюба никак не мог бы вписаться в нынешний «Спартак». В команде Хуана Карлоса Карседо есть два классных нападающих — Манфред Угальде и Мирлинд Даку. Причем албанец, перешедший из «Рубина» за €11 млн, пока еще имеет твердого места в старте. Карседо прививает «Спартаку» быстрый футбол с высоким прессингом — в нем нет места для Дзюбы.

Форвард-ветеран говорил, что понимает: в топ-клубе он не может претендовать на ведущие роли, поэтому готов смириться с ролью запасного. Но третий нападающий в «Спартаке» получал бы совсем ничтожное игровое время (вспомним Антона Заболотного в минувшем сезоне), и кто знает, как бы такое положение вещей сказалось на обстановке в раздевалке.

Что дальше

Леонид Гольдман утверждает, что точка в карьере Дзюбы еще не поставлена. Хотя сам футболист склоняется к завершению. У Дзюбы могут быть свои медиа- и бизнес-проекты.

Конечно, до зимней паузы Дзюба может поддерживать форму в каком-нибудь медиаклубе, а затем вновь попытаться найти команду в РПЛ. Но в целом ситуация патовая: Дзюба хочет в клуб, который будет бороться за трофей, пусть и не в роли главного героя, а сильнейшим клубам РПЛ он объективно не нужен. Минувший сезон показал, что в клубах нижней восьмерки нападающий может быть еще очень полезен, но в такие команды не хочет сам Дзюба.

Фото: [РФС]

Впрочем, даже среди аутсайдеров особого желания подписать звездного ветерана не наблюдалось. Так, руководители «Родины» и махачкалинского «Динамо» вежливо отказались от варианта с Дзюбой. Предметный интерес, кажется, был только у «Факела», который занимает последнее место в РПЛ, — совсем не то, чего хотелось бы Дзюбе.

Конечно, болельщикам хотелось бы увидеть красивое завершение карьеры Дзюбой, некую духоподъемную историю. К зиме обстоятельства могут измениться, если ком-то понадобится экстренное точечное усиление, например, из-за травм ведущих форвардов. К тому же мы знаем, что и сам Дзюба может поменять решение, немного убавить амбиции и согласиться на команду поскромнее. Такое в его карьере не раз было.

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