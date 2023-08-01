В Алма-Ате загорелся многоэтажный дом: госпитализировано 16 детей и 15 взрослых

Во вторник, 1 августа, в Казахстане произошел крупный пожар в многоэтажном доме, вследствие которого было госпитализировано 31 человек, пишет агентство « РИА Новости ». Летальные исходы не зафиксированы.

Из 31 пострадавшего 16 человек – это дети. Людей доставили в больницу. В социальных сетях выкладывают фото и видео, на которых зафиксированы моменты спрыгивания жителей из окон 16-этажного дома. Таким способом люди спасались от огня. Было эвакуировано 300 человек. Возгорание началось в одной из квартир, но огонь быстро перешел на лифтовую шахту. Контакт с электрическими проводами ускорил процесс распространения огня. Спасатели использовали трехколенную лестницу и автолестницу. В настоящее время пожар ликвидирован. Такими данными владеет МЧС Казахстана.