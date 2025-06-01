В Амурской области на трассе загорелся грузовик: пострадал водитель

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем телеграм-канале сообщил , что на трассе «Чита — Хабаровск» произошло возгорание прицепа грузового автомобиля.

Губернатор отметил, что ДТП произошло на трассе Чита — Хабаровск. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Специалисты ликвидировали возгорание.

«Пострадал водитель», — написал в своем телеграм-канале губернатор Орлов.

Губернатор призвал жителей региона доверять исключительно официальной информации. По его данным, населенные пункты не были подвержены ударам с применением БПЛА со стороны Украины. Атаки на авиабазу «Украинка» также не зафиксированы. Орлов отметил, что ситуация находится под контролем. Губернатор обратился с просьбой не распространять в соцсетях и СМИ непроверенную информацию.

Некоторые губернаторы регионов, которые подверглись атакам БПЛА, также просили жителей не распространять недостоверную информацию. Важно не поддаваться панике. Россиян просят не выкладывать в интернет видео, на которых зафиксирована работа ПВО. Известно, что пострадала Иркутская и Мурманская области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе М-12 произошло ДТП с участием пяти автомобилей.