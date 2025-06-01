В Подмосковье на 61-м километре трассы М-12 из-за ДТП перекрыто движение

В Подмосковье на участке трассы М-12 произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, сообщил телеграм-канал ГУ МВД России по Московской области. Участников дорожного движения предупредили о необходимости внести изменения в схему движения.

В ведомстве рассказали, что сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах ДТП. Предполагается, что произошло попутное столкновение одного грузового автомобиля и четырех легковых. На месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинспекции. Инцидент произошел на 61-м километре трассы М-12. Движение временно приостановлено. Водителей просят учитывать информацию при составлении маршрута.

«В результате ДТП водитель автомашины марки "Ниссан" 1952 г.р. погиб на месте происшествия», — указано в сообщении подмосковной полиции.

По информации ведомства, в автомашине марки «Ниссан» также находился пассажир. Его осмотрели медики. У мужчины 1954 года рождения зафиксированы телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах, сообщил телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с двумя погибшими подростками в Воскресенске.