В Анапе завершился митинг, подача электроэнергии частично восстановлена

В мэрии Анапы РИА Новости сообщили, что подача электроэнергии в городе, спровоцированная перегрузкой электросетей из-за аномальной жары в регионе, частично восстановлена. Протестующие люди покинули улицы Анапы.

В мэрии уточнили, что энергетики заменили оборудование. В настоящее время электроснабжение жилых районов восстановлено. Митинг окончен.

Аномальная жара продолжалась на территории Краснодарского края на протяжении недели. В городах начались перебои с электроснабжением. Местные жители были возмущены предоставлением некачественных коммунальных услуг.

«Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС», — сообщили в Телеграм-канале мэрии Анапы.

Энергетики в круглосуточном режиме искали способы выхода из ситуации. На некоторых подстанциях было заменено оборудование. Сотрудники восстанавливали высоковольтные и кабельные линии. Были привлечены дополнительные человеческие и технические резервы.

По состоянию на 21 июля в городе зафиксировано снижение температуры. Ночью прошел дождь, который принес прохладу.

Ранее мы сообщали, что эксперт Юшков предрек частые веерные отключения электроэнергии во многих курортных регионах из-за высокого спроса россиян на внутренний туризм.