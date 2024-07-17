Эксперт Юшков предрек частые веерные отключения электроэнергии в Дагестане

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков высказал мнение, что недавние отключения электроэнергии на юге России и в республике Бурятия станут массовыми и распространятся на другие регионы, сообщает ridus.ru . В первую очередь в зоне риска находится Кавказ, особенно Дагестан.

Эксперт Игорь Юшков считает, что причина массового отключения электроэнергии связана с развитием внутреннего туризма. Все больше жителей предпочитают отдыхать на территории России, а значит, нагрузка на электросети значительно увеличивается. Сильный скачок потребления в летний период времени фиксируют в Южном федеральном округе, в Крыму и на Кавказе.

Эксперт Юшков считает, что энергетический коллапс может в первую очередь произойти в Дагестане, причем не только из-за высокого спроса туристов.

«Это туристическая Мека стала, и там огромный рост энергопотребления произошел в последние годы. Там просто аховое состояние сетей, потому что все подключаются, непонятно как. Кому-то отказывают, кому-то не отказывают. Какая там реальная мощность, реальное потребление, в общем-то, даже не ясно», — отметил Юшков.

Решать проблему желательно комплексно. В первую очередь необходимо строить дополнительные резервные мощности по всей территории России. Важно запитывать и местное население близлежащих районов, а не только ориентироваться на туристов. Например, на Донбассе можно построить генерацию, которая будет также снабжать Крым.

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