В Аргентине депутаты требуют аргументации позиции правительства относительно отказа вступления в БРИКС

В Аргентине депутаты, представляющие интересы оппозиционной партии, отправили официальный запрос к правительству президента Хавьера Милея с требованием аргументировать причины отказа от вступления в БРИКС, сообщают РИА Новости.

«Разъясните и обоснуйте решение о выходе Аргентинской Республики из группы БРИКС», — указывается в документе за подписью законодателей блока «Союз за Родину» (UxP).

Депутат Флоренсия Кариньяно рассказала агентству РИА Новости, почему отказ правительства от вступления в БРИКС вызывает непонимание. Многие провинции Аргентины сотрудничают с какой-либо страной, которая входит в организацию, экспортируя собственную продукцию.

В частности, более 26% сельскохозяйственной продукции из провинции Санта-Фе экспортируют в страны БРИКС: Китай, Индию и Бразилию.

Бывший министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро уверен, что отказ от вступления в БРИКС принесет Аргентине экономический ущерб. Об этом он упомянул в пояснительной записке к запросу в правительство.

Депутат Сабрина Сельва призывает отменить решение об отказе и вынести обсуждение данного вопроса на обсуждение депутатов.

Всего 15 депутатов выступили против того, чтобы Аргентина отказывалась от членства в БРИКС — межгосударственное объединение, которое основано для обеспечения экономических связей между участниками организации и обеспечение стабильности на геополитической арене. Вступить в альянс можно при условии отправления запроса и ожидания решения нынешнего состава организации.

Ранее появились подробности о проведении девятого юридического форума стран БРИКС: анонсированы место и дата.