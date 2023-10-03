В Армении начались обсуждения Римского статута: оппозиция выступает против отмены

Во вторник, 3 октября, национальное собрание Армении начало обсуждение Римского статута. Корреспондент агентства « РИА Новости » сообщает, что оппозиционные партии Армении отказались принимать участие в заседании.

Согласно законодательству страны парламент имеет право ратифицировать документ. После он поступит президенту, который вправе его подписать. Через 60 дней после этого документ вступит в силу. Оппозиционные партии выступают против ратификации. Каждая сторона аргументирует свою позицию.

Представители «Армении» уверены, что настоящий этап в жизни страны не располагает для ратификации документа. Подобные меры являются антиконституционными.

В РПА считают, что Международный уголовный суд – политизированный орган, который не ратифицирован значимыми игроками на международной арене – США, Китаем и Россией. Особенно негативно отмена Римского статуса отразится на отношениях между РФ и Арменией.

Фракция «Честь имею» заявляет, что ратификация документа может привести к негативным последствиям, масштаб которых невозможно даже спрогнозировать.

Инициатором прекращения Римского статута выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который заявил о недостаточной поддержки со стороны ОДКБ. Спикер уверен, что Россия не может обеспечить Армении необходимую защиту.