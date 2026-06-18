Невестка Наташи Королевой показала фотографии с отдыха в объятиях мужа

Девушка опубликовала в личном блоге снимки в бикини, сделанные во время круиза на лайнере. Подписала она их строчкой из песни: «Все пополам, так клятвы звучали». Поклонники сразу отметили, что невестка звездной семьи находится в отличной форме.

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Однако за этим беззаботным путешествием стоит непростая история. В прошлом Мелисса перенесла серьезную операцию по восстановлению челюсти. Из-за падения у нее неправильно срослась кость, что привело к проблемам с прикусом. Чтобы исправить дефект, потребовалось хирургическое наращивание костной ткани.

По слухам, звездная семья потратила на лечение невестки более 10 млн рублей. Сама Мелисса не раз благодарила близких за поддержку в этот сложный период.

Напомним, что Мелисса и Архип Глушко поженились в августе 2024 года. Церемония прошла в годовщину свадьбы родителей жениха — Наташи Королевой и Тарзана. До замужества девушка работала танцовщицей в стриптиз-клубах, но сейчас ее жизнь кардинально изменилась.

Отношения со свекровью у нее сложились самые теплые. Мелисса признавалась, что Наташа Королева стала для нее «второй мамой». Сама певица не раз говорила, что полюбила невестку всем сердцем и всегда готова ее поддержать.

Ранее Наташа Королева показала фотографии из спортивного зала в прозрачных лосинах.