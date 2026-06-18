В Подмосковье выросли штрафы за неисполнение решений Антитеррористической комиссии

Ответственность за неисполнение решений Антитеррористической комиссии ужесточили в Подмосковье. Соответствующий закон был принят Мособлдумой, сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Так, новые размеры административных штрафов составят 5 тыс. рублей для граждан, от 25 до 50 тыс. рублей для должностных лиц, от 100 до 150 тыс. рублей для юридических лиц.

«Данные меры призваны обеспечить более эффективное исполнение законодательства в сфере противодействия терроризму и укрепить безопасность в регионе», - подчеркнул руководитель ГУРБ Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.