Дубль нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в матче чемпионата мира 2026 года против Ирака привел к неожиданным последствиям — в норвежском городе Берген зафиксировали микроземлетрясение. Об этом сообщает Jordskjelv.no со ссылкой на данные Института сейсмологии NORSAR.

Специалисты института зафиксировали вибрации земной коры, которые совпали по времени с голами форварда. Наиболее интенсивные колебания пришлись именно на моменты взятия ворот, когда на стадионах и в барах по всей стране раздавались громкие крики норвежских болельщиков.

В NORSAR пояснили, что это явление нельзя назвать классическим землетрясением. Когда множество людей одновременно и синхронно реагируют на событие (например, прыгают от радости или массово подпрыгивают), их коллективные движения создают вибрации в грунте. Чувствительные сейсмометры, установленные в регионе, способны улавливать такие колебания, которые обычно остаются незамеченными для человека.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 проходил в США, но болельщики в Норвегии следили за игрой с огромным эмоциональным подъемом. Холанд оформил дубль, что стало поводом для массового ликования. Сейсмологи отметили, что подобные случаи уже были известны в мировой практике, когда спортивные события провоцировали микроземлетрясения, но в Норвегии это зафиксировано впервые. Институт подчеркнул, что их оборудование специально настроено на регистрацию даже малейших сейсмических событий, и этот случай стал ярким примером того, как эмоции тысяч людей могут буквально сотрясать землю. В следующем туре норвежцам предстоит встретиться с более сильным соперником, и если Холанд снова отличится, фанаты, возможно, снова устроят подземные толчки, но уже с большей амплитудой.

Ранее Погребняк отказался признать ЦСКА претендентом на чемпионство.