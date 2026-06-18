«Смерть в тени»: врач назвал ошибку, которая убивает переживших инсульт в жару

Аномальная жара – серьезное испытание даже для здорового организма, а для тех, кто уже пережил инсульт, она превращается в зону повышенного внимания. Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации Тульской областной больницы Александр Атяшев в беседе с «ТУЛАСМИ» развеял мифы и назвал реальные угрозы: дело не в высоких градусах как таковых, а в том, как они влияют на давление и густоту крови. Эксперт дал рекомендации, как провести знойные дни без риска для здоровья.

По словам врача, прямое влияние жары на возникновение инсульта – заблуждение. Гораздо опаснее сопутствующие эффекты: обезвоживание, повышение артериального давления и сгущение крови. Именно эти факторы становятся триггерами для людей, уже столкнувшихся с сосудистой катастрофой. Поэтому главная профилактика в зной – держать под контролем базовые показатели: давление, сахар, вес и холестерин.

Если погода на улице напоминает печь, пациентам с инсультом в анамнезе стоит пересмотреть свой обычный распорядок. Доктор Атяшев советует избегать длительного пребывания под прямыми лучами, обязательно носить головной убор и пить больше чистой воды – но без фанатизма, чтобы не создавать нагрузку на почки. Для тех, кто вынужден работать на открытом воздухе, правило звучит так: каждые полтора часа – короткая пауза. Встать, пройтись, размяться, перейти в тень или помещение с кондиционером.

Отдельное предостережение касается резких перепадов температур. Заходить в ледяную воду после раскаленного воздуха или сидеть под мощной струей кондиционера – опасно. Сосуды не любят контрастов, и вместо облегчения можно получить спазм. Лучше охлаждаться постепенно, избегать душных закрытых пространств и не перегружать организм физически.

Важный пункт – действия при подозрении на новый удар. Врач категорически запрещает самостоятельно передвигать пациента, давать лекарства или пытаться поставить диагноз. Единственное, что допускается – измерить давление, если тонометр под рукой, и немедленно вызвать скорую. Любое промедление или самодеятельность в этом вопросе может стоить жизни.

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