Один погиб, второй пропал: что известно о канадской паре, попавшей под лавину в Перу

В перуанских Андах при восхождении на шеститысячник Невадо Токльяражу лавина накрыла двух альпинистов из Канады. Супруги не выжили, сообщает Daily Star.

Трагедия произошла утром 17 июня. На склоне горы в момент схода снежной массы находились 45-летний Даниэль Наварро, его 33-летняя жена Сандра Ковоне и их перуанский гид Флорентино Кальдуа. Горному инструктору с 26-летним стажем и его супруге спастись не удалось. Кальдуа выжил — он связался со спасателями по спутниковому телефону и был эвакуирован вертолетом. Его состояние оценивается как стабильное.

Поисковая операция осложнилась из-за плохой погоды. К настоящему моменту спасатели обнаружили тело одного из погибших. Второй альпинист пока числится пропавшим без вести. Поиски продолжаются. Местные власти и горные службы предупреждали о повышенной лавинной опасности в регионе из-за нестабильной погоды в последние дни. Невадо Токльяражу (высота 6004 метра) — популярный, но технически сложный маршрут. Канадское посольство в Лиме уже уведомлено о случившемся. Родственникам оказывается помощь.

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