Около 50 предприятий АПК присоединились к проекту «Производительность труда» в Подмосковье
Эффект от повышения производительности труда в Подмосковье превысил 11 млрд руб.
Фото: [Медиасток.рф]
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин рассказал о реализации федерального проекта «Производительность труда» в регионе.
По его словам, в области к проекту присоединились около 50 предприятий, в том числе 45 предприятий, работающих в пищевой и перерабатывающей промышленности.
«В результате время производственных процессов сократилось на 34%, уменьшилось количество случаев приостановки процесса производства продуктов на 33%, а выработка выросла на 48%», — сообщил министр.
Эффект от повышения производительности труда составил более 11 млрд рублей.
В регионе 267 предприятий АПК соответствуют установленным критериям и могут принять участие в проекте.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о запуске второй очереди тепличного комплекса в Электростали.