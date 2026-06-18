Около 50 предприятий АПК присоединились к проекту «Производительность труда» в Подмосковье

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин рассказал о реализации федерального проекта «Производительность труда» в регионе.

По его словам, в области к проекту присоединились около 50 предприятий, в том числе 45 предприятий, работающих в пищевой и перерабатывающей промышленности.

«В результате время производственных процессов сократилось на 34%, уменьшилось количество случаев приостановки процесса производства продуктов на 33%, а выработка выросла на 48%», — сообщил министр.

Эффект от повышения производительности труда составил более 11 млрд рублей.

В регионе 267 предприятий АПК соответствуют установленным критериям и могут принять участие в проекте.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о запуске второй очереди тепличного комплекса в Электростали.