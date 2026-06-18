Захарова: подготовка армянских военных по стандартам НАТО — подготовка к боям с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предстоящие военные учения НАТО на территории Армении. По словам дипломата, альянс намерен обучать армянских военнослужащих ведению боевых действий непосредственно против России. Такое заявление она сделала в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова подчеркнула, что проведение подобных маневров на фоне заморозки Ереваном членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызывает в Москве глубокое сожаление. Она отметила, что Россия всегда рассматривала Армению как союзника и нынешний разворот официального Еревана в сторону Североатлантического альянса не может оставаться без внимания.

Ранее стало известно, что в Армении запланированы совместные военные учения с участием подразделений стран НАТО. Армянская сторона объясняла их необходимостью повышения боеспособности национальной армии и перехода на стандарты, принятые в альянсе. Однако в российском внешнеполитическом ведомстве подобные шаги расценивают как прямую угрозу интересам РФ в Закавказском регионе.

Захарова также добавила, что Москва продолжит внимательно следить за развитием ситуации и будет предпринимать соответствующие меры для защиты своих рубежей. Она призвала армянских партнеров взвешенно подходить к решениям, которые могут подорвать сложившуюся систему безопасности в регионе.

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