Военнослужащий РФ с позывным «Кудесник» рассказал корреспонденту KP.RU , что за годы СВО встречался с представителями различных профессий, которые стали на защиту своей Родины.

Кудесник рассказал, что встречался с представителями различных профессий. Так, боевые задачи успешно выполняет боец с позывным «Гитис», который ранее служил в театре Севастополя. Военный считает, что главная задача каждого человека — защищать Родину. Когда наступит долгожданный мир, можно будет вернуться к своей профессии.

«Помните, как в «Покровских воротах»: «Мне никак не позабыть одну некрасовскую фразу: поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Как нельзя кстати подходит», — рассказал KP.RU боец с позывным «Гитис».

Есть в зоне СВО священнослужитель, который пришел в зону спецоперации прямо из монастыря. Боец признался, что следовал зову сердца и души. Он уверен, что когда Родине нужна помощь, то и монах имеет право взять в руки оружие.

Кудесник отметил, что пока в Армии РФ будут добровольцы, можно твердо быть уверенным в победе нашей страны. Невозможно человека принудить стрелять из оружия. Военный СВО не отрицает, что каждый приходит в зону спецоперации по-разным причинам. Некоторые преследуют материальный интерес, на что имеют полное право. Например, хотят скорее закрыть ипотеку. Другие верят в силу России и борются за нее. Есть и те мужчины, кто хочет доказать себе, что он способен перебороть себя.

«Обычные мужики, которые делают свою работу. Это реальные герои. Когда стояли в Дробышеве под обстрелом, когда били наемников — поляков, румын, они просто делали свою работу. Мотивация? Если честно, Саш, разная», — рассказал корреспонденту KP.RU военнослужащий РФ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский продлил военное положение еще на три месяца.