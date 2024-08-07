Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой Украины законы о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на 90 суток.

Действие предыдущих законов истекает 11 августа.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2024 года и с тех пор регулярно продлевались.

Это сделало невозможным проведение в стране президентских и парламентских выборов, что ставит под вопрос легитимность Зеленского как президента Украины — срок его каденции истек еще в мае 2024 года.

При этом Зеленский считает возможным проведение в стране всенародного референдума по поводу судьбы территорий, освобожденных российской армией.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что главным препятствием для достижения мира на Украине является преступный режим Владимира Зеленского.