В Балашихе потушили пожар на месте, где взорвался автомобиль

Пожарные оперативно потушили пожар в Балашихе, возникший после подрыва автомобиля. Предположительно, один человек погиб, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным канала, на место происшествия прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Территория оцеплена. Спецслужбы выясняют, что могло стать причиной подрыва автомобиля. Машина была припаркована у дома по бульвару Нестерова.

По информации канала, взрыв был мощный. Поступила предварительная информация об одном погибшем. Пострадавшего отбросило к подъезду. Одна из неофициальных версий — в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство. Mash располагает информацией, что инцидент произошел из-за взрыва газового баллона.

«Volkswagen сгорел дотла. Человек, сидевший в ней, погиб. Погибших может быть двое — предварительно, второй мужчина в момент взрыва выходил из подъезда», — сообщил Mash.

По информации Mash, стекла в квартирах дома, который расположен напротив автомобиля, вылетели с первого по третий этаж. Осколки разбили шесть окон. Телеграм-канал «112» сообщил, что жильцы услышали громкий хлопок. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что личность пострадавшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что огонь охватил четыре автомобиля на улице Гримау в Москве.