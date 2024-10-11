В Балтийском море загорелся танкер с химикатами и нефтью

В Балтийском море у берегов Германии загорелся 73-метровый танкер с химикатами и нефтью Annika, на борту которого находилась команда из семи человек, сообщило Немецкое общество спасения потерпевших кораблекрушение.

Экстренные ведомства выполняют широкомасштабные действия. Всех членов экипажа доставили в безопасное место. Они сообщили о пожаре по радио. В ликвидации возгорания принимают участие оперативные службы. При необходимости спасатели намерены задействовать вертолеты. В повышенную готовность переведены многие транспортные средства.

«Судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна в Балтийском море», — в ведомстве указали место нахождения судна по состоянию на 10.30 (местное время) 11 октября.

Температура воды составила 10 градусов. Ветер в регионе установился западный. Его скорость достигает до 38 км/ч, поэтому густой черный дым с танкера виден далеко от места происшествия.

В эфире радио NDR проинформировали, что возгорание возникло в машинном отделении танкера. Его причины на данный момент не установлены. На борту судна находились цистерны с 800 куб. м тяжелой нефти. Радио Ostseewelle сообщило, что в настоящее время угроза окружающей среде не зафиксирована.

Ранее сообщалось, что ВМС США следили за авианосцем «Адмирал Кузнецов» в 2011 году, чтобы оказать помощь морякам РФ в случае кораблекрушения судна.