В Барнаульском юридическом институте отменили пары из-за угрозы минирования

В Барнаульский юридический институт (БЮИ) поступило сообщение о минировании, сообщил amic.ru со ссылкой на собственный источник.

Источник отметил, что информация о возможном минировании появилась до начала учебного процесса в понедельник, 21 октября. Студентов оповестили, что они не должны приходить на первые пары. В это время специалисты намерены проверить данные о минировании.

В настоящее время более подробная информация о происшедшем отсутствует. Однако ранее здание института несколько раз проверяли на наличие взрывоопасного предмета после поступившей информации от неизвестного лица. В частности, БЮИ «минировали» в январе, марте и апреле 2023 года. Каждый раз сообщения оказывались ложными.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось предупреждение о терактах в школах Кузбасса, которое оказалось фейковым.