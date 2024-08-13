Гроза и дожди ожидаются сегодня в Москве и в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны грозы, местами пройдут дожди.

Температура воздуха в Московской области составит от семнадцати до двадцати двух градусов тепла, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, указали синоптики. А атмосферное давление в течение дня составит семьсот сорок один миллиметр ртутного столба.

Ранее врач из Подмосковья Андрей Осипов рассказал, какие сезонные болезни можно подхватить осенью.