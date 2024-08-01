В Башкирии высадят гектар технической конопли

Минсельхоз республики Башкортостан опубликовал фото полей, на которых уже в скором времени аграрии высадят гектар технической конопли, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Техническую коноплю намерены выращивать, чтобы использовать в качестве сырья. В пятницу, 2 августа, в республике торжественно откроют завод первичной переработки конопляного волокна. Предприятие станет первым в России.

Региональное правительство посчитало, что за один час работы сотрудники предприятия смогут перерабатывать тонну сырья. Этого же времени достаточно, чтобы изготовить до 300 кг готового волокна.

Волокно из отечественной технической конопли будут использовать для производства:

канатов;

строительных материалов;

текстильной продукции;

утеплителей.

Минсельхоз также анонсировал проведение семинара-совещания «День поля», в ходе которого специалисты обсудят комплекс мероприятий по улучшению условий для выращивания технической конопли и ее возделыванию.

Ранее сообщалось, что современное предприятие по переработке зерна появится в подмосковном Ступино.