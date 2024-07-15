Современное предприятие по переработке зерна появится в подмосковном Ступино

В подмосковном городском округе Ступино на земле за 1 рубль планируют запустить новое мукомольное производство. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Инвестиции в строительство современного производственно-логистического комплекса составят сто семьдесят миллионов рублей. Запуск мукомольного предприятия позволит создать порядка 60 рабочих мест. Проектная мощность предприятия — 8,6 тыс. тонн муки в год, после ввода в эксплуатацию всех очередей. Плановый срок запуска завода — 2026 год.

«Площадь переданного инвестору в аренду земельного участка составляет 15 га. Производственная площадка обеспечена всеми инженерными коммуникациями: электроснабжение, водоснабжение. Производство будет соответствовать требованиям экологической безопасности и обеспечит соблюдение природоохранного законодательства», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Проект компании «Цифровые перспективы» будет реализован на базе научных исследований и инновационных технологий в сфере мукомольного и зернового производства. Помимо переработки зерна компания также запустит уникальную линию по производству здорового питания для детей — сухих молочных смесей под брендом «Золотое перышко».