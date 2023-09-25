В Башкирии заведующая детского сада отказала в предоставлении льгот ребенку участника СВО

В Башкирии местная жительница была возмущена тем, что заведующая детского сада отказала в льготе на бесплатное питание ребенку участника СВО. Выяснилось, что руководитель дошкольного учреждения не имела на это право, сообщает mkset.ru .

«В садике Ленинского района нам заведующая сказала, что льгота снимается, и платим и за питание, и кружки», — написала женщина.

Женщина отмечает, что ее муж, военный СВО, в настоящее время приехал домой в отпуск. Она не понимает, почему их совместному ребенку отказали в бесплатном питании. Жительница республики написала сообщение на странице главы Башкирии, в котором задала вопрос, если ее муж временно находится дома, могут ли отказать в предоставлении льгот.

В министерстве образования проинформировали, что на протяжении всего учебного года для детей участников СВО действуют льготы. Нарушением прав семьи военного заинтересовались в местной администрации. В ведомстве будут разбираться, почему женщине отказали в детском саду предоставлять услуги, которые должны быть бесплатными.