В Батайске создали народную дружину после нападения мигрантов на военного ЧВК «Вагнер»

Мужчина, в которого в упор выстрелил неизвестный, предположительно мигрант из Азербайджана, в парке Батайска из травматического оружия около 12 раз, находится в тяжелом состоянии. В городе создали народную дружину, чтобы следить за порядком.

Родственник военного СВО Вячеслава рассказал изданию, что кроме операций на Украине, мужчина выполнял боевые задания в Сирии и Ливии, сообщает newizv.ru.

На Украине военный принимал участие в зоне СВО в рядах ЧВК «Вагнер». После мятежа 24 июня принял решение заключать контракт с Минобороны РФ. В настоящее время состояние мужчины тяжелое, рассказал родственник. Сможет ли он вернуться в зону спецоперации неясно.

«Сейчас не понятно, что будет со здоровьем», - рассказал родственник военного, на которого напали в парке в Батайске

Сообщается, что драка произошла с мигрантами возле кафе, в котором часто собираются выходцы из Азербайджана. Военный СВО предлагал решить конфликт спокойно, но один из нападающих достал пистолет и выстрел практически в упор. После мужчина смог добежать до больницы, но мигранты преследовали его.

В интернет-мессенджере «Город Батайск» опубликовано видео с камер наблюдения больницы, на котором видно, как военный СВО перепрыгивает забор и бежит в здание. Через несколько минут на видео появляется группа мужчин, которые бежали за ним.

Мама военного говорит, что медики подозревали заражение крови. Пациента также направляли на обследование головы. Лекарства пока не помогают в полной мере. В настоящее время состояние мужчины тяжелое. Родные просят горожан о помощи. Жители собирают деньги на лечение. Уже передано 50 тысяч рублей.