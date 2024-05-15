В Белгороде из-за постоянных ракетных опасностей год не открывается салон «Мир штор»

На двери салона «Мир штор» в Белгороде висит табличка с уведомлением, что магазин временно закрыт. На самом деле он не работает уже больше года. Представители салона пояснили, почему не открывают магазин для покупателей, сообщает ИА «Бел.Ру» .

Год назад салон попал под обстрел ВСУ. С тех пор магазин больше ни разу не открывался. В городе есть еще один филиал, который расположен в другом районе. Он продолжает работать в стандартном режиме. Примечательно, что этот район подвергается более массированным атакам со стороны ВСУ. Представитель магазина отказалась давать по данному поводу комментарий.

Представитель салона рассказала, что спрос на ремонтные работы и приобретение материалов в городе снизился. Причина очевидная — постоянные обстрелы ВСУ. Люди находятся в неопределенности, боятся строить планы на будущее и тем более делать ремонт.

Представительница салона рассказала, что городские власти оказали помощь в восстановлении здания магазина после обстрела со стороны Украины. Пока планируют открывать заведение летом, но многое будет зависеть от обстановки в городе и регионе.

«Сейчас обстрелы. Невозможно даже выехать, что-то делать. Я даже вам удивлена. Столько ракетных опасностей», — отметила представитель салона «Мир штор».

Ранее мы сообщали, что в ночь на 14 мая над Белгородской областью сбили 25 реактивных снарядов.