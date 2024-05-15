В Белгороде из-за постоянных ракетных опасностей год не открывается салон «Мир штор»
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
На двери салона «Мир штор» в Белгороде висит табличка с уведомлением, что магазин временно закрыт. На самом деле он не работает уже больше года. Представители салона пояснили, почему не открывают магазин для покупателей, сообщает ИА «Бел.Ру».
Год назад салон попал под обстрел ВСУ. С тех пор магазин больше ни разу не открывался. В городе есть еще один филиал, который расположен в другом районе. Он продолжает работать в стандартном режиме. Примечательно, что этот район подвергается более массированным атакам со стороны ВСУ. Представитель магазина отказалась давать по данному поводу комментарий.
Представитель салона рассказала, что спрос на ремонтные работы и приобретение материалов в городе снизился. Причина очевидная — постоянные обстрелы ВСУ. Люди находятся в неопределенности, боятся строить планы на будущее и тем более делать ремонт.
Представительница салона рассказала, что городские власти оказали помощь в восстановлении здания магазина после обстрела со стороны Украины. Пока планируют открывать заведение летом, но многое будет зависеть от обстановки в городе и регионе.
«Сейчас обстрелы. Невозможно даже выехать, что-то делать. Я даже вам удивлена. Столько ракетных опасностей», — отметила представитель салона «Мир штор».
Ранее мы сообщали, что в ночь на 14 мая над Белгородской областью сбили 25 реактивных снарядов.