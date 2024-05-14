Над Белгородской областью ночью сбили 25 реактивных снарядов

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 14 мая в небе над Белгородской областью сбили 25 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Ночью в регионе отработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что над областным центром и пригородом сработала система ПВО. По его словам, из-за обстрела со стороны ВСУ одна местная жительница получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга.

Украинские военные регулярно обстреливают приграничные территории России. Под удар регулярно попадает территория Белгородской области, где установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

13 мая Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской областью сбиты два реактивных снаряда, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник ВСУ.

Под массированный обстрел ВСУ попал Белгород 12 мая. В результате попадания снаряда в жилую многоэтажку обрушился подъезд. Известно минимум о 19 погибших.

Ранее мы сообщали, что на территории Волгоградского НПЗ произошло возгорание после падения украинского БПЛА.