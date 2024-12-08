Трамп сделал сенсационное заявление по военной помощи Украине

Украине и ее нынешнему руководству в Киеве не стоит ожидать тех же объемов помощи от США, что были при уходящем президенте Джо Байдене. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил избранный глава Белого дома Дональд Трамп.

«Украине, вероятно, стоит ожидать, что она не получит столько же помощи, когда я вновь вступлю в должность», — подчеркнул Трамп.

В продолжение темы украинского конфликта республиканец напомнил, что он по-прежнему настроен положить происходящему на Украине конец.

«Если я смогу», — добавил он, рассуждая о перспективах урегулирования кризиса.

Ранее Трамп заявил, что в ходе конфликта украинская сторона потеряла около 400 тыс. военнослужащих и допустил потери среди мирного населения. Он отметил, что мир ждет завершения конфликта. И предупредил, что СВО может перерасти во «что-то гораздо большее и сильно худшее».

Напомним, в минувшую субботу, 7 декабря, действующие президенты Франции и Украины, а также новоизбранный президент США провели совместные переговоры во Франции длительностью около 20 минут без итогового коллективного заявления. Источники американского портала Axios сообщили, что в планы Трампа не входила встреча с Зеленским, но на переговорах настоял президент Франции Эмманюэль Макрон.