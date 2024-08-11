Согласно данным полиции на митинге присутствовали от 24 до 27 тысяч человек. Глава МВД назвал акцию протеста мирной и цивилизованной. На площадь Теразие вышли люди, которые выступают против открытия рудника по добыче минерала ядарит. Население обеспокоено наличием лития в составе минералов.

Глава МВД Ивица Дачич обеспокоен тем, что происходило в городе непосредственно после протестной акции.

«После окончания акции протеста на площади Теразие имели место серьезные нарушения общественного порядка, а также нарушения закона», — приводятся слова Дачича в распространенном заявлении МВД.

Люди блокировали международное сообщение и нарушали общественный порядок. Безопасность граждан была поставлена под угрозу. Были нарушены многие пункты, указанные в заявке на проведение массового собрания. Организаторы и зачинщики неоднократно были проинформированы о своих правах и обязанностях: до мероприятия, во время и после него. Их действия напоминали сценарий, который обычно применяют для развязывания «цветных» революций. Каждый, кто нарушал порядок в городе, будет привлечен к ответственности.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Лукашенко заявил о постоянной гибридной войне против народов СНГ.