Лукашенко заявил о постоянной гибридной войне против народов СНГ

Лидер Белоруссии во время встречи с министрами внутренних дел из государств СНГ напомнил, что каждая из представленных в Содружестве стран уже хотя бы раз столкнулась с попыткой устроить цветную революцию на ее территории. Он счел это настоящей войной.

«Против наших народов ведется перманентная гибридная война», - указал Лукашенко.

Помимо подрывной деятельности есть и другие признаки давления с внешней стороны. Это и экономические санкции, и попытки рассорить между собой страны, которые входят в СНГ.

Ранее Лукашенко прокомментировал новость об обмене заключенными между РФ и Белоруссией с одной стороны, и коллективным Западом с другой. По его мнению, США не имеют никакого отношения к организации этого обмена, но теперь стараются заработать на этом положительную репутацию в глазах международного общества.