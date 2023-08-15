В Белом доме отказываются разбираться в обвинениях в адрес экс-президента Дональда Трампа

Заместитель пресс-секретаря американского ведомства Оливия Далтон отказалась комментировать обвинения, выдвинутые в адрес экс-президента США Дональда Трампа относительно фальсификации выборов в 2020 году, пишет агентство ТАСС .

Оливия Далтон рекомендовала обратиться к местным властям. Также он отметила, что с момента, когда Джо Байден стал президентом, он сразу заявил о необходимости предоставления суду независимости.

«Поэтому никаким образом в это мы вмешиваться не собираемся», - пояснила заместитель пресс-секретаря ведомства Оливия Далтон

Экс-президента США Дональда Трампа, а также большую часть его команды, обвиняют в заранее спланированном заговоре. По версии следствия сторонники экс-президента целенаправленно фальсифицировали результаты президентских выборов в 2020 году. Сначала суд по округу Фултон опубликовал текст с обвинительным заключением, но спустя полчаса удалил все данные.

Экс-президент США Дональд Трамп считает все обвинения, предъявленные ему, политически мотивированными и связанными с предстоящей предвыборной гонкой в США.