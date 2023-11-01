В Белоруссии позволят мобилизовать население через SMS в случае военной угрозы

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич рассказал, что SMS-сообщение может стать альтернативой бумажной или электронной повестки в случае всеобщей мобилизации населения в период военной угрозы, сообщает агентство « РИА Новости ». Подобные нововведения планируют внести в соответствующие законодательные акты республики. В мирное время SMS-сообщение также будет иметь юридическую силу.

Военнообязанный, который в мирное время получил по SMS информацию о необходимости явиться в военкомат, будет обязан выполнить требование. В противном случае гражданина оштрафуют. Параллельно с SMS-оповещением военнообязанный может получить бумажное оповещение.

«SMS-сообщение, полученное гражданином… в мирное время, является дополнительным источником оповещения военнообязанных», - уточнил Виктор Гулевич

В военное время, в период мобилизации SMS-сообщение приравнивается к повестки.

«Получение такого SMS-сообщения в период мобилизации во время введения военного времени будет являться надлежащим оповещением лица по аналогии с повесткой», - рассказал Виктор Гулевич

Если Белоруссии будет угрожать другая страна, то население должно максимально оперативно прийти в положение боевой готовности. SMS упростит коммуникацию. Правительство не планирует создавать комиссию, которая бы урегулировала данный процесс.

Каждый гражданин должен знать, что если получил SMS, то обязан явиться в военкомат. Если человек этого не сделал, то будут направлять запрос к оператору мобильной связи. Если адресату сообщение пришло, то невозможно доказать свою правоту.

Гражданин обязан сообщить в военкомат, если он сменил номер телефона. На выполнение требования государства у него есть неделя. В свою очередь правительство имеет право сразу оштрафовать или применить наказание другой формы.